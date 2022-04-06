У результаті атаки було частково пошкоджено один з об'єктів критичної інфраструктури на території Тернополя та у Кременецькому районі. На щастя, постраждалих немає. Поліція задокументувала наслідки та оприлюднила уламки ракети, якою цілив ворог.

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Атака окупанта на Тернопільщині

На місці подій працювали вибухотехніки, працівники ДСНС та інших силових структур. Вони оглянули територію та вилучили залишки уламків ракет. Наразі ділянки зачищені та не несуть небезпеки для людей.

Зазначається, що правоохоронці:

провели огляди місць подій

зафіксували наслідки

оцінили масштаби руйнувань та завданих збитків

Зібрані матеріали передали до Служби безпеки України. Далі їх долучать до кримінальних проваджень.

Уламки ракети, якою окупанти цілили по Тернопільщині / Фото з фейсбуку Нацполіції

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