Правоохранители проверяли и пассажиров, и водителей. Они устанавливали, имеют ли те сертификаты вакцинации, или отрицательные тесты на COVID-19.

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Проверки провели:

в автотранспорте – 75 179;

на железнодорожных вокзалах – 15 181;

в аэропортах – 805.

Где выявили больше всего нарушений

В Киевской области – 216 нарушений;

Черкасской – 83;

Полтавской – 67;

Сумской – 54;

Винницкой – 33;

по 28 – В Запорожской и Хмельницкой;

Одесской – 25;

Донецкой – 23;

Луганской – 22;

по 21 – в Днепропетровской и Житомирской областях.

Кстати, во время проверки соблюдения карантина полицейские выявили 770 случаев нелегальных перевозок.

Обратите внимание! Правоохранители уже установили более 210 поддельных сертификатов коронавируса. Фейковые документы обнаружили благодаря мониторингу социальных сетей. Вскоре наказание за такие нарушения ужесточат. Так, за использование поддельных сертификатов вакцинации нарушителям будет грозить штраф от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет. В то же время те лица, которые будут продавать фейки, заплатят от 85 до 170 тысяч гривен, или же их могут приговорить к заключению на 3 года