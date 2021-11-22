Правоохранители проверяли и пассажиров, и водителей. Они устанавливали, имеют ли те сертификаты вакцинации, или отрицательные тесты на COVID-19.
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Проверки провели:
- в автотранспорте – 75 179;
- на железнодорожных вокзалах – 15 181;
- в аэропортах – 805.
Где выявили больше всего нарушений
- В Киевской области – 216 нарушений;
- Черкасской – 83;
- Полтавской – 67;
- Сумской – 54;
- Винницкой – 33;
- по 28 – В Запорожской и Хмельницкой;
- Одесской – 25;
- Донецкой – 23;
- Луганской – 22;
- по 21 – в Днепропетровской и Житомирской областях.
Кстати, во время проверки соблюдения карантина полицейские выявили 770 случаев нелегальных перевозок.