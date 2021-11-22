Правоохранители проверяли и пассажиров, и водителей. Они устанавливали, имеют ли те сертификаты вакцинации, или отрицательные тесты на COVID-19.

Важно Может стоить жизни: в Харькове просят не скрывать псевдовакцинацию от врачей

Проверки провели:

  • в автотранспорте – 75 179;
  • на железнодорожных вокзалах – 15 181;
  • в аэропортах – 805.

Где выявили больше всего нарушений

  • В Киевской области – 216 нарушений;
  • Черкасской – 83;
  • Полтавской – 67;
  • Сумской – 54;
  • Винницкой – 33;
  • по 28 – В Запорожской и Хмельницкой;
  • Одесской – 25;
  • Донецкой – 23;
  • Луганской – 22;
  • по 21 – в Днепропетровской и Житомирской областях.

Кстати, во время проверки соблюдения карантина полицейские выявили 770 случаев нелегальных перевозок.