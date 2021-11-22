Правоохоронці перевіряли і пасажирів, і водіїв. Вони встановлювали, чи мають ті сертифікати вакцинації, або негативні тести на COVID-19.

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Перевірки провели:

  • у автотранспорті – 75 179;
  • на залізничних вокзалах – 15 181;
  • в аеропортах – 805.

Де виявили найбільше порушень

  • У Київській області – 216 порушень;
  • Черкаській – 83;
  • Полтавській – 67;
  • Сумській – 54;
  • Вінницькій – 33;
  • по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій;
  • Одеській – 25;
  • Донецькій – 23;
  • Луганській – 22;
  • по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях.

До речі, під час перевірки дотримання карантину поліцейські виявили 770 випадків нелегальних перевезень.