Правоохоронці перевіряли і пасажирів, і водіїв. Вони встановлювали, чи мають ті сертифікати вакцинації, або негативні тести на COVID-19.

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Перевірки провели:

у автотранспорті – 75 179;

на залізничних вокзалах – 15 181;

в аеропортах – 805.

Де виявили найбільше порушень

У Київській області – 216 порушень;

Черкаській – 83;

Полтавській – 67;

Сумській – 54;

Вінницькій – 33;

по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій;

Одеській – 25;

Донецькій – 23;

Луганській – 22;

по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях.

До речі, під час перевірки дотримання карантину поліцейські виявили 770 випадків нелегальних перевезень.

Зверніть увагу! Правоохоронці вже встановили понад 210 підроблених сертифікатів коронавірусу. Фейкові документи виявили завдяки моніторингу соціальних мереж. Невдовзі покарання за такі порушення посилять. Так, за використання підроблених сертифікатів вакцинації порушникам загрожуватиме штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до двох років. Водночас ті особи, які продаватимуть фейки, заплатять від 85 до 170 тисяч гривень, або ж їх можуть засудити до ув'язнення на 3 роки