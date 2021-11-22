Правоохоронці перевіряли і пасажирів, і водіїв. Вони встановлювали, чи мають ті сертифікати вакцинації, або негативні тести на COVID-19.
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Перевірки провели:
- у автотранспорті – 75 179;
- на залізничних вокзалах – 15 181;
- в аеропортах – 805.
Де виявили найбільше порушень
- У Київській області – 216 порушень;
- Черкаській – 83;
- Полтавській – 67;
- Сумській – 54;
- Вінницькій – 33;
- по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій;
- Одеській – 25;
- Донецькій – 23;
- Луганській – 22;
- по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях.
До речі, під час перевірки дотримання карантину поліцейські виявили 770 випадків нелегальних перевезень.