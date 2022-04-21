Расследование уничтожения "Мечты"

Сейчас правоохранители и эксперты осматривают место происшествия и собирают вещдоки. После этого будет назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая и пожаротехническая.

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Полицейские уже выявили большое количество российской техники и другие вещественные доказательства. Кроме того, взрывотехники полиции обнаруживают и обезвреживают неразорванные боеприпасы, сброшенные российскими оккупантами на территорию аэропорта.

Что известно о самолете Ан-225 "Мрия": коротко

Это самый большой по массе перевозки груза и по своим параметрам самолет.

На Ан-225 установлено 240 не побитых мировых рекордов.

За десятилетие эксплуатации появление самолета в аэропортах постоянно вызывало восхищение тысяч специалистов и поклонников авиации, а также обычных людей разных стран.

27 февраля при обстреле российских оккупантов в Гостомеле самолет загорелся. После этого в ДП "Антонов" заявили, что имеют силы и возможности на восстановление самолета, но для этого нужны средства – создали специальный счет для пожертвований.

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