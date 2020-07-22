В полиции объяснили, почему усилили меры безопасности в 9 областях Украины
Полиция усилила меры безопасности в 9 областях Украины. Меры приняли для того, чтобы отработать контакты луцкого террориста, который 21 июля захватил автобус с 13 людьми.
Глава Нацполиции Игорь Клименко пояснил, что правоохранители до конца не знали, чем мог закончиться захват заложников в Луцке, сообщает Укринформ.
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Из-за этого полиция ввела усиленный режим безопасности в 9 регионах Украины на период, необходимый для отработки контактов луцкого террориста и дальнейшего расследования ситуации.
Мы усилили патрулями другие регионы Украины и хотим этим показать людям, что безопасность на первом месте,
– подчеркнул Клименко.
Глава Нацполиции добавил, что это превентивная мера, связанная с чрезвычайным случаем. Усиление мер безопасности продлится до тех пор, пока идет оперативная отработка всех возможных контактов и связей луцкого террориста Максима Плохого.
Вместе с тем глава МВД Арсен Аваков заявил, что функция полиции состоит в предотвращении преступлений, поэтому они определенным образом перестраховались. Дело в том, что кроме событий в Луцке, был найден арсенал оружия у напарника террориста в Харькове.
Я хочу заверить украинцев, что ситуация под контролем, все нормально в этом смысле и мы не видим пока дополнительных угроз,
– сказал Аваков.
В каких областях усилили меры безопасности
- Винницкая область,
- Житомирская,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская,
- Львовская область,
- Ровненская,
- Тернопольская область,
- Хмельницкая область,
- Черновицкая.
В центральных частях городов патрулируют наряды полицейских и бойцов Национальной гвардии. На въезде и выезде из областных центров установили мобильные посты. Силовики осуществляют превентивную проверку документов, проводят поверхностный осмотр, а также проверки с целью обнаружения взрывных устройств.
Захват заложников в Луцке: как это было
- Автобус с заложниками захватил мужчина, который назвал себя Максимом Плохим, в Луцке утром 21 июля.
- Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что у него есть оружие.
- Злоумышленник хотел, чтобы чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и порекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.
- На самом деле захватил заложников 44-летний житель Ровенской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. Он автор книги "Философия преступника".
- Вечером 21 июля после более чем 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников.
- Как заложники луцкого террориста пережили 12 часов ада – читайте здесь.