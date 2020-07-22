Полиция усилила меры безопасности в 9 областях Украины. Меры приняли для того, чтобы отработать контакты луцкого террориста, который 21 июля захватил автобус с 13 людьми.

Глава Нацполиции Игорь Клименко пояснил, что правоохранители до конца не знали, чем мог закончиться захват заложников в Луцке, сообщает Укринформ.

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Из-за этого полиция ввела усиленный режим безопасности в 9 регионах Украины на период, необходимый для отработки контактов луцкого террориста и дальнейшего расследования ситуации.

Мы усилили патрулями другие регионы Украины и хотим этим показать людям, что безопасность на первом месте,

– подчеркнул Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что это превентивная мера, связанная с чрезвычайным случаем. Усиление мер безопасности продлится до тех пор, пока идет оперативная отработка всех возможных контактов и связей луцкого террориста Максима Плохого.

Вместе с тем глава МВД Арсен Аваков заявил, что функция полиции состоит в предотвращении преступлений, поэтому они определенным образом перестраховались. Дело в том, что кроме событий в Луцке, был найден арсенал оружия у напарника террориста в Харькове.

Я хочу заверить украинцев, что ситуация под контролем, все нормально в этом смысле и мы не видим пока дополнительных угроз,

– сказал Аваков.

В каких областях усилили меры безопасности

Винницкая область,

Житомирская,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская,

Львовская область,

Ровненская,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая.

В центральных частях городов патрулируют наряды полицейских и бойцов Национальной гвардии. На въезде и выезде из областных центров установили мобильные посты. Силовики осуществляют превентивную проверку документов, проводят поверхностный осмотр, а также проверки с целью обнаружения взрывных устройств.

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