Поліція посилила заходи безпеки у 9 областях України. Заходи прийняли для того, щоб відпрацювати контакти луцького терориста, який 21 липня захопив автобус із 13 людьми.

Голова Нацполіції Ігор Клименко пояснив, що правоохоронці до кінця не знали, чим могло закінчитися захоплення заручників у Луцьку, повідомляє Укрінформ.

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Через це поліція ввела посилений режим безпеки в 9 регіонах України на період, необхідний для відпрацювання контактів луцького терориста і подальшого розслідування ситуації.

Ми підсилили патрулями інші регіони України і хочемо цим показати людям, що безпека на першому місці,

– наголосив Клименко.

Голова Нацполіції додав, що це превентивний захід, пов'язаний з надзвичайним випадком. Посилення заходів безпеки триватиме до того часу, поки йде оперативне відпрацювання всіх можливих контактів та зв'язків луцького терориста Максима Плохого.

Водночас глава МВС Арсен Аваков заявив, що функція поліції полягає в запобіганні злочинам, тому вони певним чином перестрахувалися. Справа у тому, що окрім подій у Луцьку, було знайдено арсенал зброї у напарника терориста у Харкові.

Я хочу запевнити українців, що ситуація під контролем, все нормально в цьому сенсі і ми не бачимо наразі додаткових загроз,

– сказав Аваков.

У яких областях посилили заходи безпеки

Вінницька,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Рівненська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Чернівецька.

У центральних частинах міст патрулюють наряди поліцейських і бійців Національної гвардії. На в'їзді й виїзді з обласних центрів встановили мобільні пости. Силовики здійснюють превентивну перевірку документів, проводять поверхневий огляд, а також перевірки з метою виявлення вибухових пристроїв.

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