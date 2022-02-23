Соответствующее заявление об усилении позиций полицейских в зоне ООС на брифинге рассказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает 24 канал.

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Полиция усиливает подразделения в зоне ООС

Фацевич отметил, что полицейские в усиленном формате несут службу в зоне ООС. Однако руководство Нацполиции решило усилить позиции своих сотрудников.

Принято решение усилить их дополнительными силами. Отдельно предоставят информацию о количестве, а также о том, какие средства мы будем направлять в зону ООС,

– сообщил заместитель главы полиции.

Он добавил, что подмога на Донбасс прибудет до конца недели. Основные силы Нацполиции, которые выполняют задачи в рамках ООС, продолжат бороться с агрессией России. В то же время усиление будет обеспечивать тыл.

Кроме того, глава Нацполиции принял решение о формировании резервов. "Полиция готова обеспечить резерв спецназовцев в количестве примерно 6 тысяч человек", – добавил Фацевич. А также уточнил, что их будут отправлять в места, где будет возникать опасность.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Российские наемники начали активнее обстреливать украинские позиции, начиная с 17 февраля. Острая фаза агрессии со стороны оккупантов продолжается до сих пор.

За сутки 22 февраля боевики открывали огонь 96 раз, 81 из которых – с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела один украинский военный получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще одного бойца ранили, он находится в больнице. Кроме того, пятеро украинских защитников получили боевые травмирования.

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