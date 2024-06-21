Подозреваемыми в покушении на убийство Айдоса Садыкова оказались два гражданина Казахстана.

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Подозреваемых в покушении на Садыкова обнаружили

На своей странице в фейсбуке Наталья Садыкова рассказала, что украинская полиция нашла исполнителей покушения на убийство Айдоса Садыкова.

Ими оказались двое граждан Казахстана: Мейрам Каратаев и Алтай Жаканбаев. Эти негодяи получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили на съемных квартирах, следили за Айдосом и продумывали преступление,

– написала Наталья.

Женщина также подчеркнула, что Каратаев – сотрудник департамента внутренних дел Костанайской области. Более того, по словам Натальи, этот человек "занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников".

"Я не ошиблась: ни когда обвинила в покушении Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам", – отметила Наталья Садыкова.

Она также рассказала, что состояние Айдоса Садыкова пока без изменений. Кроме того, она поблагодарила всех за поддержку.

В Офисе генпрокурора объявили подозрение иностранцам

На сайте Офиса генпрокурора появились сообщения о подозрении Алтаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву в совершении покушения на умышленное убийство Садыкова.

Следствие установило, что Каратаев и Жаканбаев приехали в Киев 2 июня и сняли жилье в разных местах. 6 июня Жаканбаев приобрел автомобиль Opel Vectra, чтобы следить за Садыковым. В сообщении о подозрении также утверждается, что 8 июня Каратаев и Жаканбаев забронировали квартиру неподалеку от места жительства потерпевшего с помощью сайта Booking.

Каратаев и Жаканбаев спланировали покушение на казахстанского оппозиционера Садыкова 18 июня, внимательно наблюдая за его повседневной жизнью и распорядком дня Покушение на Садыкова произошло в 12:14, когда Каратаев быстро приблизился к автомобилю с водительского сиденья и произвел один выстрел прямо в голову Садыкову.

Совершив покушение на умышленное убийство Садыкова, Каратаев и Жаканбаев с места преступления скрылись и в дальнейшем, с целью сокрытия орудия преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах избавились от огнестрельного оружия – пистолета, оборудованного устройством для поглощения звука выстрела, выбросив его возле забора на территории Киевского зоопарка,

– говорится в сообщении.

Наразі в поліції про затримання Каратаєва і Жаканбаєва в поліції не повідомляли.

24 Канал пытается связаться с полицией Киева, чтобы узнать, задержали ли подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Когда ответ поступит, то мы обязательно дополним эту новость.