Підозрюваними у замаху на вбивство Айдоса Садикова виявилися два громадяни Казахстану.

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Підозрюваних у замаху на Садикова виявили

На своїй сторінці у фейсбуці Наталія Садикова розповіла, що українська поліція знайшла виконавців замаху на вбивство Айдоса Садикова.

Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв і Алтай Жаканбаєв. Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин,

– написала Наталія.

Жінка також наголосила, що Каратаєв – співробітник департаменту внутрішніх справ Костанайської області. Ба більше, за словами Наталії, цей чоловік "займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників".

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", – зауважила Наталія Садикова.

Вона також розповіла, що стан Айдоса Садикова поки без змін. Окрім того, вона подякувала всім за підтримку.