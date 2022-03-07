Одним из наиболее горячих направлений борьбы Киевщина. Оттуда тяжело эвакуировать людей, но полицейским это удалось.

К теме Враг имеет по 2 батальона в Буче, Гостомеле, Бородянке и Ситняках

Сегодня в 10 утра полицейские Киевщины вместе с военными и органами местного самоуправления провели эвакуацию людей из Ирпеня. Спасли несколько тысяч местных жителей, 200 из которых – дети,

– сообщили полицейские.

Людей увозили автобусами из-под Романовского моста.

Полицейские эвакуируют людей: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!