В частности, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева.
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В Полесском направлении российские войска также сосредотачивают усилия на окружении Киева.
По данным ВСУ российские войска расположились в окрестностях Киева:
- в районе Гостомеля – до 2 батальонов;
- в районе Бучи – до 3 батальонов, усиленных танковыми подразделениями;
- в районе Бородянки – до 2 батальонов;
- в районе Ситняков – до 2 батальонов.
К слову, в Киевской области по состоянию на 7 марта продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты обстреливают жилые дома и инфраструктуру. Террористы накапливают свои войска и технику.
Самые опасные направления в Киевской области:
- Житомирская трасса,
- Буча – Ирпень – Гостомель,
- Макаров,
- север Вышгородского района.
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