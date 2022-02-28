Как сообщают правоохранители, произошло это 27 февраля. Двое жителей города Бровары воспользовались комендантским часом и ворвались в местный магазин, чтобы украсть продукты.

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Воров разоблачили представители Броварского РУП. Полиция задержала 25-летнего и 33-летнего украинцев и обнародовала фото ареста. Против них возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет тюрьмы.

Кроме того, в полиции подчеркнули: будут жестко реагировать на факты мародерства.



Один из задержанных мародеров в Броварах / Фото Полиция Киевской области

На 27 февраля в столице Украины и Киевской области действует комендантский час. С 17:00 до 8:00 людям запрещено выходить на улицы без специальных пропусков. Таким образом, правоохранители могут усиленно патрулировать в Киевской области, выявлять диверсантов и мародеров.

Полный текст публикации:

До 6 лет за мародерство: полиция Киевщины задержала двух злоумышленников! Вечером 27 февраля, несмотря на комендантский час, 25- и 33-летний броварчане ворвались в местный магазин и забрали продукты. Воров разоблачили работники Броварского РУП. Оба задержаны.

Свою вину мужчины признают. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от трех до шести лет.

Полиция Киевщины напоминает, что на факты мародерства будет жестко реагировать!