Правоохранители на Закарпатье задержали 3 трех человек, которых подозревают в расклейке листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Инцидент произошел в Берегово в ночь со 2 на 3 мая. СБУ заявила, что к инциденту причастна Россия.

Детали спецоперации по задержанию злоумышленников сообщили в Службе безопасности Украины. По данным следствия, группа мужчин были лишь исполнителями.

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В СБУ установили, что на платежную карточку одного из фигурантов перечислили средства в российских рублях. Их размер составлял примерно 500 долларов. Правоохранители открыли уголовное производство и даже провели обыски по местам проживания мужчин. Как ни странно, в их доме нашли и изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Как сказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский, мужчин задержали в эти выходные, на основании статьи 161 о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

Что известно о злоумышленниках

По словам Тужанского, все задержанные являются выходцами из Днепра. В то же время в СБУ заявили, что они являются местными жителями, а двое из них – переселенцы из Луганска.

Правоохранители вычислили их благодаря записям камер видеонаблюдения, которых в Берегово немало. Также злоумышленники использовали авто для передвижения и совершили несколько звонков для координации. Он предположил, что, скорее всего "расклейщики" были "дилетанты по найму".

Теперь очень важно размотать этот клубок до конца, в частности выяснить кто заказчик и не причастны ли эти исполнители, или заказчики к другим аналогичным украинско-венгерским провокациям последнего времени,

– написал Тужанський.

Известно, что уже в ближайшие дни подозреваемые будут на Закарпатье, где им будут избирать меру пресечения, и тогда же обнародуют больше информации по делу

Обратите внимание! В ночь со 2 на 3 мая в городе Берегово, что на Закарпатье, ребята распространяли листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.