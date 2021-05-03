В городе Берегово, что на Закарпатье, неизвестные распространяли листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Правоохранители начали досудебное расследование.

Полицейские 2 мая зафиксировали в городе Берегово факт распространения провокационных листовок.

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Текст был на этих открытках

На открытках угрожали украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.

"Новини Закарпаття" уточняют, что неизвестные расклеили по городу листовки, сделанные на желто-голубом фоне. Их якобы должны воспринимать как угрозу украинских националистов венгерскому меньшинству.

Полиция ищет причастных к провокации

Следователи квалифицировали такие действия злоумышленников по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Сейчас полицейские ищут людей, причастных к распространению этих листовок. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Обратите внимание! Ранее на Закарпатье вспыхнул языковой скандал: отец дошкольника заявил, что его ребенка не хотят брать в детский сад. Причина – он и его жена не знают венгерский язык.



На Закарпатье распространяли провокационные листовки / Фото "Новини Закарпаття"