У місті Берегово, що на Закарпатті, невідомі поширювали листівки із погрозами українцям угорського походження. Правоохоронці почали досудове розслідування.

Поліцейські 2 травня зафіксували у місті Берегове факт поширення провокативних листівок.

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Який текст був на цих листівках

На листівках погрожували українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

"Новини Закарпаття" уточнюють, що невідомі розклеїли по місту листівки, зроблені на жовто-блакитному фоні. Їх нібито мали сприймати як погрозу українських націоналістів угорській меншині.

До слова, текст на листівках написали з помилками.

Поліція шукає причетних до провокації

Слідчі кваліфікували такі дії зловмисників за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, поєднані з погрозами.

Наразі поліцейські шукають людей, причетних до поширення цих листівок. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Раніше на Закарпатті спалахнув мовний скандал: батько дошкільняти заявив, що його дитину не хочуть брати у дитячий садок. Причина – він та його дружина не знають угорську мову.



На Закарпатті розповсюджували провокаційні листівки / Фото "Новини Закарпаття"