Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Тбилиси
Вооруженный мужчина захватил заложников в "Банке Грузии" в Тбилиси. После неудачных переговоров полиция пошла на штурм. Заложников освободили, пострадавших нет.
Источник:Sputnik Georgia
События происходили в филиале банковского учреждения в тбилисском районе Авлабари. Сотрудники полиции полностью оцепили район, в частности, перекрыли вход в метро.
Ранее В Тбилиси неизвестный захватил заложников в банке: видео
На переговоры с силовиками напавший не шел
Как оказалось, мужчина был один, однако нападавший с собой принес огнестрельное оружие. Одну из женщин мужчина отпустил почти сразу. Тогда в помещении осталось трое сотрудников и один охранник.
Впоследствии нападавший отпустил остальных, оставив с собой лишь одного заложника. Ни на какие переговоры с правоохранителями мужчина не шел, поэтому было принято решение о штурме.
В результате оперативных действий, нападавший был задержан, заложники освобождены, никто не пострадал. Все заложники переведены в отделение полиции. По делу начато следствие, ведутся активные следственные действия,
– сообщил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.
Смотрите видео из Тбилиси:
Коротко о нападениях на грузинские банки:
- По информации грузинских СМИ, за последние месяцы произошло уже несколько захватов заложников.
- В конце октября 2020 года у "Банка Грузии" в Зугдиде мужчина с автоматом требовал пол миллиона долларов. В течение дня освободили более 40 заложников. Однако преступнику удалось скрыться.
- А в середине ноября нападение произошло уже в столице страны. В макрофинансовой организации мужчина захватил 9 человек. Он требовал запретить азартные игры в стране. Впоследствии сам сдался полиции.
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