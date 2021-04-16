Вооруженный мужчина захватил заложников в "Банке Грузии" в Тбилиси. После неудачных переговоров полиция пошла на штурм. Заложников освободили, пострадавших нет.

События происходили в филиале банковского учреждения в тбилисском районе Авлабари. Сотрудники полиции полностью оцепили район, в частности, перекрыли вход в метро.

Ранее В Тбилиси неизвестный захватил заложников в банке: видео

На переговоры с силовиками напавший не шел

Как оказалось, мужчина был один, однако нападавший с собой принес огнестрельное оружие. Одну из женщин мужчина отпустил почти сразу. Тогда в помещении осталось трое сотрудников и один охранник.

Впоследствии нападавший отпустил остальных, оставив с собой лишь одного заложника. Ни на какие переговоры с правоохранителями мужчина не шел, поэтому было принято решение о штурме.

В результате оперативных действий, нападавший был задержан, заложники освобождены, никто не пострадал. Все заложники переведены в отделение полиции. По делу начато следствие, ведутся активные следственные действия,

– сообщил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Смотрите видео из Тбилиси:

Коротко о нападениях на грузинские банки: