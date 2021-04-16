В Тбилиси в "Банке Грузии" захватили заложников. По предварительной информации, нападающий один, однако он вооружен. Полиция взяла учреждение в окружение. После неудачных переговоров силовики пошли на штурм.

События происходят в филиале банковского учреждения в тбилисском районе Авлабари. Сотрудники полиции полностью оцепили район, в частности, метро. Вход в метрополитен закрыт.

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Как сообщают очевидцы нападения, у мужчины есть огнестрельное оружие. Он почти сразу отпустил одну женщину. После этого в помещении остались трое сотрудников и один охранник. Согласно последним данным, в заложниках есть только один человек.

Нападающий на переговоры не шел. По информации СМИ, правоохранители решили пойти на штурм.

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В Грузии уже несколько раз брали заложников в банках

По информации грузинских СМИ, за последние месяцы произошло уже несколько захватов заложников. В конце октября 2020 года в "Банке Грузии" в Зугдиди мужчина с автоматом требовал полмиллиона долларов. В течение дня освободили более 40 заложников. Однако преступнику удалось скрыться.

А в середине ноября нападение произошло уже в столице страны. В макрофинансовой организации мужчина захватил 9 человек. Он требовал запретить азартные игры. Впоследствии нападающий сдался полиции.