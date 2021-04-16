У Тбілісі невідомий захопив заручників в банку: відео
У Тбілісі у "Банку Грузії" захопили заручників. За попередньою інформацією, нападник один, проте він озброєний. Скільки людей утримують – наразі невідомо.
Джерело:Sputnik Georgia
Події відбуваються у філіалі банківської установи у тбіліському районі Авлабарі. Співробітники поліції повністю оточили район, зокрема, метро. Вхід у метрополітен закритий.
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