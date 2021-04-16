У Тбілісі у "Банку Грузії" захопили заручників. За попередньою інформацією, нападник один, проте він озброєний. Скільки людей утримують – наразі невідомо.

Події відбуваються у філіалі банківської установи у тбіліському районі Авлабарі. Співробітники поліції повністю оточили район, зокрема, метро. Вхід у метрополітен закритий. Читайте також У Грузії обстріляли офіс партії Саакашвілі: цілилися у банер з фото її глави Новина доповнюється... Дивіться онлайн-трансляцію з місця події: