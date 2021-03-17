Невідомі обстріляли офіс опозиційної партії "Єдиний національний рух" у Грузії. Цю політсилу заснував колишній президент країни Михайло Саакашвілі,

Це сталося у середу, 17 березня. Подробиці про інцидент на своїй фейсбук-сторінці повідомила Саломе Сігуа, яка працює у пресслужбі партії Саакашвілі.

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"В офіс "Єдиного національного руху" стріляли зі зброї. На банері, на якому зображений Ніка Мелія, залишилися сліди від пострілів. Обстріл вели з білої Toyota Camry" – зауважила вона.

Хто такий Ніка Мелія? Грузинський опозиціонер, соратник Міхеїла Саакашвілі. Після антиросійських протестів у червні 2019 року його звинуватили в організації групового насильства.



23 лютого політика затримали в офісі "Єдиного національного руху". Приміщення довелося Грузинський опозиціонер, соратник Міхеїла Саакашвілі. Після антиросійських протестів у червні 2019 року його звинуватили в організації групового насильства.23 лютого політика затримали в офісі "Єдиного національного руху". Приміщення довелося брати штурмом. Опозиція заявила про початок постійних протестів у країні.

Реакція МВС на обстріл

МВС Грузії розпочало розслідування за статтями про завдання шкоди чужому майну та незаконне носіння вогнепальної зброї.

Зауважимо, що правоохоронці самі відреагували на публікації у ЗМІ. Заяви від представників політсили до них поки не надходило.