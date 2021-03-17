Неизвестные обстреляли офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Грузии. Эту политсилу основал бывший президент страны Михеил Саакашвили,

Это произошло в среду, 17 марта. Подробности об инциденте на своей странице в фейсбук сообщила Саломе Сигуа, которая работает в пресс-службе партии Саакашвили.

Ранее В США не исключили возможность введения санкций из-за ситуации в Грузии

"В офис "Единого национального движения" стреляли из оружия. На баннере, на котором изображен Ника Мелия, остались следы от выстрелов. Обстрел вели из белой Toyota Camry" – заметила она.

Кто такой Ника Мелия? Грузинский оппозиционер, соратник Михеила Саакашвили. После антироссийских протестов в июне 2019 года его обвинили в организации группового насилия. 23 февраля политика задержали в офисе "Единого национального движения". Помещение пришлось брать штурмом. Оппозиция заявила о начале постоянных протестов в стране.

Реакция МВД на обстрел

МВД Грузии начало расследование по статьям о нанесении ущерба чужому имуществу и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Заметим, что правоохранители сами отреагировали на публикации в СМИ. Заявления от представителей политсилы к ним пока не поступало.