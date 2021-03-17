В Грузии обстреляли офис партии Саакашвили: целились в баннер с фото ее главы
Неизвестные обстреляли офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Грузии. Эту политсилу основал бывший президент страны Михеил Саакашвили,
Источник:Фейсбук Саломе Сигуа
Это произошло в среду, 17 марта. Подробности об инциденте на своей странице в фейсбук сообщила Саломе Сигуа, которая работает в пресс-службе партии Саакашвили.
Ранее В США не исключили возможность введения санкций из-за ситуации в Грузии
"В офис "Единого национального движения" стреляли из оружия. На баннере, на котором изображен Ника Мелия, остались следы от выстрелов. Обстрел вели из белой Toyota Camry" – заметила она.
Кто такой Ника Мелия?
Грузинский оппозиционер, соратник Михеила Саакашвили. После антироссийских протестов в июне 2019 года его обвинили в организации группового насилия.
23 февраля политика задержали в офисе "Единого национального движения". Помещение пришлось брать штурмом. Оппозиция заявила о начале постоянных протестов в стране.
Реакция МВД на обстрел
МВД Грузии начало расследование по статьям о нанесении ущерба чужому имуществу и незаконном ношении огнестрельного оружия.
Заметим, что правоохранители сами отреагировали на публикации в СМИ. Заявления от представителей политсилы к ним пока не поступало.
Поделиться новостью