Встановили намет біля парламенту: опозиція Грузії заявила про початок постійних протестів
Лідери опозиційних партій і їхні прихильники перемістилися від будівлі адміністрації уряду Грузії на проспект Руставелі. Вони заявили про початок постійних протестів у країні.
Джерело:Ехо Кавказу
Мітингувальники встановили великий намет перед будівлею парламенту. Раніше правоохоронці не дозволяли їм це робити.
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Що відомо про акцію протесту
Водночас на прилеглому проспекті Руставелі рух тимчасово зупинили. Поліція, за словами журналістів, акції спротиву не чинить.
Що відомо про спалах протестів у Грузії
Прихильники опозиційної партії "Єдиний національний рух" влаштували акцію протесту 19 лютого. Тоді правоохоронці не дозволили активістам розставити намети та почали затримання.
Протест у Грузії / Фото Мзії Саганелідзе
Опозиція Грузії влаштує ходу / Фото Мзії Саганелідзе
Масові протести продовжились і 21 лютого. Грузини виступали за проведення дострокових парламентських виборів, а також – за скасування карантинних обмежень.
Чому затримали Мелію: коротко
- Тбіліський міський суд 17 лютого ухвалив рішення затримати Ніка Мелію. Йому змінили запобіжний захід із застави – на арешт.
- Грузинського опозиціонера звинувачують в організації та керуванні заворушеннями перед будівлею парламенту у червні 2019 року. Ці події називають "ніччю Гаврилова".
- Грузинські правоохоронці затримали Ніка Мелія 23 лютого. Для цього поліціянтам довелося брати офіс політичної сили штурмом.
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