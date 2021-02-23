Лідери опозиційних партій і їхні прихильники перемістилися від будівлі адміністрації уряду Грузії на проспект Руставелі. Вони заявили про початок постійних протестів у країні.

Мітингувальники встановили великий намет перед будівлею парламенту. Раніше правоохоронці не дозволяли їм це робити.

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Що відомо про акцію протесту

Водночас на прилеглому проспекті Руставелі рух тимчасово зупинили. Поліція, за словами журналістів, акції спротиву не чинить.

Зауважимо! У Тбілісі 26 лютого відбудеться велика хода опозиції з вимогою звільнити лідера опозиційної партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" Ніка Мелію.

Що відомо про спалах протестів у Грузії

Прихильники опозиційної партії "Єдиний національний рух" влаштували акцію протесту 19 лютого. Тоді правоохоронці не дозволили активістам розставити намети та почали затримання.



Протест у Грузії / Фото Мзії Саганелідзе



Опозиція Грузії влаштує ходу / Фото Мзії Саганелідзе

Масові протести продовжились і 21 лютого. Грузини виступали за проведення дострокових парламентських виборів, а також – за скасування карантинних обмежень.

Чому затримали Мелію: коротко