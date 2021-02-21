У Тбілісі 21 лютого тривають масові протести. Грузини виступають за проведення дострокових парламентських виборів, а також за скасування карантинних обмежень.

Під час протестів поліція затримувала протестувальників. Їм навіть не вдавалось встановити намети перед парламентом.

До речі У Тбілісі спалахнули протести: поліція почала затримувати людей – фото

Прихильники опозиції вимагають дострокових виборів до парламенту. До слова, під час протестів 19 лютого були сутички між протестувальниками та правоохоронцями.