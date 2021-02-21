Требуют досрочных выборов и ослабления карантина: в Грузии продолжаются протесты – видео
В Тбилиси 21 февраля продолжаются массовые протесты. Грузины выступают за проведение досрочных парламентских выборов, а также за отмену карантина.
Источник:телеграм "Sputnik Ближнее зарубежье"
Во время протестов полиция задерживала протестующих. Им даже не удавалось установить палатки перед парламентом.
Кстати В Тбилиси вспыхнули протесты: полиция начала задерживать людей – фото
Сторонники оппозиции требуют досрочных выборов в парламент. К слову, во время протеста 19 февраля были столкновения между протестующими и правоохранителями.
Почему вспыхнули протесты в Грузии
- Демонстранты начали выходить на улицы, выступая против уголовного преследования председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.
- Мелию хотят взять под стражу. Поэтому премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку.
Антикарантинные протесты
Кроме того, десятки людей вышли на митинги против карантина в Тбилиси. В центре города собрались представители туристической индустрии, транспортных компаний и другие граждане.
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