В Тбилиси 21 февраля продолжаются массовые протесты. Грузины выступают за проведение досрочных парламентских выборов, а также за отмену карантина.

Во время протестов полиция задерживала протестующих. Им даже не удавалось установить палатки перед парламентом.

Кстати В Тбилиси вспыхнули протесты: полиция начала задерживать людей – фото

Сторонники оппозиции требуют досрочных выборов в парламент. К слову, во время протеста 19 февраля были столкновения между протестующими и правоохранителями.