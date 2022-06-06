Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора. По информации, прокуратура уже сообщила псевдоволонтеру о подозрении по факту незаконного использования гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

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Незаконная схема

По информации следствия, во время военного положения житель Львовской области торговал бронежилетами. Продавал их через разные сайты в интернете, а также социальные сети.

Вместе с неизвестными следствию лицами в заранее сшитые плитоноски они вставляли экспортированные из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии стальные пластины, которые сюда передали, как гуманитарную помощь для бойцов Вооруженных Сил Украины,

– сообщили в прокуратуре.

Вероятная причастность военных

Следствие установило, что псевдоволонтер успел реализовать 2400 бронежилетов. В то же время заработал на незаконной продаже гуманитарной помощи – 450 тысяч гривен. Сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения.



Мужчины зарабатывали незаконно на продаже помощи / Фото Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере



Мошенники заработали на незаконной продаже 450 тысяч гривен / Фото Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере

Кроме того, следствие также пытается установить причастность к преступлению других лиц. В частности, речь идет о командовании и должностных лиц одной из воинских частей Львовской области.

Мошенники из Днепропетровска

Сегодня стало известно еще о случае злоупотребления гуманитарной помощью для Вооруженных Сил Украины. По информации, СБУ разоблачила преступников, которые, наживаясь на волонтерах, получили десятки миллионов гривен.

Отмечается, что организовала преступную схему группа молодых людей из Днепропетровщины, которые благодаря поддельным документам сбежали из Украины после полномасштабного вторжения России. После этого они сразу же открыли незаконный "бизнес".

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За границей мужчины начали скупать военную амуницию и другие товары для наших защитников и продавали украинцам. Однако по меньшей мере втрое "накручивали" стоимость.

Одному из участников этой преступной группировки уже объявили о подозрении. Кроме того, арестованное имущество (каски, бронежилеты, наколенники, тепловизоры, оптические прицелы, БПЛА) передадут нашим защитникам.

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