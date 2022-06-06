Про це розповіли в Офісі генерального прокурора. За інформацією, прокуратура вже повідомила псевдоволонтеру про підозру за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

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Незаконна схема

За інформацією слідства, під час воєнного стану житель Львівської області торгував бронежилетами. Продавав їх через різні сайти в інтернеті, а також соціальні мережі.

Разом з невідомими слідству особами у заздалегідь пошиті плитоноски вони вставляли експортовані зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії сталеві пластини, які сюди передали, як гуманітарну допомогу для бійців Збройних Сил України,

– повідомили в прокуратурі.

Ймовірна причетність військових

Слідство встановило, що псевдоволонтер встиг реалізувати 2400 бронежилетів. Водночас заробив на незаконному продажі гуманітарної допомоги – 450 тисяч гривень. Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід.



Чоловіки заробляли незаконному на продажі допомоги / Фото Спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері



Шахраї заробили на незаконному продажі 450 тисяч гривень / Фото Спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері



Крім того, слідство також намагається встановити причетність до цього злочину інших осіб. Зокрема мовиться про командування та службових осіб однієї з військових частин Львівської області.

Шахраї з Дніпропетровська

Сьогодні стало відомо про ще один випадок зловживання гуманітарною допомогою для Збройних Сил України. За інформацією, СБУ викрила злочинців, які, наживаючись на волонтерах, отримали десятки мільйонів гривень.

Зазначається, що організувала злочинну схему група молодиків з Дніпропетровщини, які завдяки підробленим документам втекли з України після повномасштабного вторгнення Росії. Після цього вони одразу ж відкрили незаконний "бізнес".

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За кордоном чоловіки почали скуповувати військову амуніцію та інші товари для наших захисників і продавали українцям. Однак щонайменше втричі "накручували" вартість.

Одному з учасників цього злочинного угрупування вже оголосили про підозру. Крім того, арештоване майно (каски, бронежилети, наколінники, тепловізори, оптичні приціли, БПЛА) передадуть нашим захисникам.

Випадки розкрадання допомоги для України: останнє