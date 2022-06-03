Суспільний мовник повідомляє, що йдеться про керівницю ГО "Рух підтримки закарпатських військових" Галину Ярцеву. Жінка підтвердила кореспонденту Суспільного під час телефонної розмови, що отримала повідомлення про підозру від працівників Нацполіції та СБУ вдень 3 червня.

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Матеріали слідства

За даними слідства, підозрювана продала військове спорядження, яке її громадська організація отримала безкоштовно від іноземних партнерів, як гуманітарну допомогу. В Офісі генпрокурора повідомили, що зафіксовано випадки передачі необхідного для потреб Збройних Сил України екіпірування, за яке жінка просила заплатити відповідно до наданого переліку цін.

Зазначається, що окрім цього, представники організації отримували гроші на особисті банківські рахунки, реквізити яких розміщені на офіційному сайті згаданої ГО та сторінках у соціальних мережах. Слідчі підтвердили, що з 24 лютого на ці рахунки надійшло понад 3 мільйони гривень. Частину цих коштів, йдеться у повідомленні, було спрямовано не на першочергові потреби ЗСУ, а на одержання прибутку.

Так, протягом місяця підозрювана витратила 584 909 гривень на закупівлю різнокольорових футболок і нанесення на них принтів із патріотичними гаслами. Подальша реалізація цих речей давала змогу одержати прибуток – готівкові кошти, які ніяк не обліковувались,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Повідомлення про підозру очільниці громадської організації на Закарпатті / Фото Закарпатська обласна прокуратура

Реакція підозрюваної

У коментарі Суспільному Галина Ярцева повідомила, що підозру їй вручили працівники поліції. На місці також були присутні представники Служби безпеки України. Жінка зазначила, що зміст документа вона не може розголошувати, адже підписала відповідний протокол.

Згодом інцидент прокоментували також на сторінці громадської організації. Представники руху назвали вручення підозри Галині Ярцевій "маски-шоу". Вони зазначили, що перед тим у квартирах волонтерів провели обшуки.

Коментар від представництва СБУ в області

Речниця СБУ у Закарпатській області Ванда Мільо розповіла, що підозрювана волонтерка маскувала продаж гуманітарної допомоги під виглядом "благодійного внеску" й пропонувала громадянам придбати спорядження за "спеціальною ціною" – 50% від повної вартості. При цьому жінка давала покупцям підписувати відповідні акти, у яких зазначалося, що сплачені гроші – це благодійний внесок.

Слідство має обґрунтовані підстави вважати, що ці гроші фігурантка зберігала для себе. Наразі вже зібрано достатньо доказів, які підтверджують, що у такий спосіб було виведено майже 600 тисяч гривень, які надійшли, як благодійні пожертви,

– додала Мільо.

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