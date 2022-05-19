Про це 19 травня розповіли у Службі безпеки України. Зазначили, що засоби захисту виготовила одна з громадських організацій.

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"Через Черкаську військову адміністрацію їх мали передати на потреби оборони. Втім замість безплатної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів", – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

На якому етапі слідство

Частину такої продукції вилучили в однієї з торговельних мереж. Бронежилети передадуть для Збройних Сил України.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, щоб знайти решту бронежилетів. Також правоохоронці шукають всіх осіб, що причетні до злочинної схеми, та встановлюють обставини інциденту.

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У Черкаській ОВА відхрестилися від продажу бронежилетів

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець заявив, що відомство не має жодного стосунку до комерційної реалізації бронежилетів. Він розповів, що адміністрація двома партіями отримала у березні та квітні гуманітарну допомогу від громадської організації. Однак мовиться не про бронежилети, а про тисячу тканинних чохлів для плитоносок.

Їх передали відповідно до договорів відповідального зберігання на одне з комерційних підприємств Черкас. Це підприємство, відповідно до укладених договорів, мало виготовити бронеплити для цих чохлів зі спеціального металу, наданого ОВА,

– написав Табурець.

Він додав, що готові засоби захисту, які надає підприємство, передали в підрозділи ЗСУ. В ОВА, як наголосив Табурець, все підтверджено відповідними актами.

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Гучне викриття від СБУ

Брат державного зрадника Олега Царьова намагався організувати диверсії на Дніпропетровщині. Однак його затримала СБУ. Чоловік сподівався, що росіяни окупують область і він стане головою обласної адміністрації.