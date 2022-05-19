Слідчі з'ясували, що посадовець видавав чоловікам офіційні листи з недостовірною інформацією про мету виїзду в Польщу – нібито для доставки гуманітарного вантажу.

До теми Окремим категоріям чоловіків можуть дозволити виїжджати за кордон, триває дискусія, – Арестович

У прокуратурі зазначили, що колишній заступник сприяв безперешкодному виїзду з території України військовозобов'язаних чоловіків, виїзд яких на період воєнного стану є обмеженим.

Імені посадовця у прокуратурі не назвали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у рамках досудового розслідування. Чоловіку загрожує позбавлення волі до п'яти років.

Дату судового засідання наразі не призначили, справу розглядатиме Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Як сказано на сайті військової адміністрації, заступником очільника області з 2 вересня 2021 року був Андрій Ярмольський. 4 квітня 2022 року його звільнили з посади.

Як чоловіки намагаються виїхати з України

Зазначимо, що впродовж російсько-української війни прикордонники викривають чимало осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Є й такі, що нелегально переправляють військовозобов'язаних. Є такі випадки: