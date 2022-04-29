В Департаменте стратегических расследований Нацполиции сообщили, что они продолжают вести работу по отношению к представителям "криминалитета", имеющим связи со страной-агрессором – Россией. Соответственно, они могут сотрудничать с врагом.

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Нацполиция задержала "вора в законе"

В рамках таких мер Нацполиция и установила местонахождение так называемого "вора в законе" и двух криминальных авторитетов из его окружения. Задержанный известный под прозвищем "Витя Пан". Его поймали 29 апреля.

"Витя Пан" находился в международном розыске за организацию преступной группировки на территории России. Его подельников тоже ищут правоохранители, однако из-за похищения человека.

Один из товарищей "вора в законе" – так называемый "смотритель" за Курской областью и его доверенное лицо. Важно добавить, что все они тесно сотрудничают с представителями криминального мира России, которая напала на Украину 24 февраля 2022 года. Сейчас решают вопросы задержания этих лиц, представителей преступного мира, в соответствии с действующим законодательством Украины.

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