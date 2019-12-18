23:32
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Барецкий – отец Греты Тунберг. "Новинки" от российской армии
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести.UA: Новая выходка от Луценко. Баканов хочет стать Джокером
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Полиция арестовала судно, которое привезло опасные отходы из Европы в Херсон

      41 Читати новину українською

      Корабль остановили на другом предприятии Херсона уже пустым. Песок с тяжелыми металлами привезли в морской порт неделю назад. Как оказалось, иностранный мусор завезли в Украину с поддельными документами. Как так получилось, и какая судьба ожидает опасный груз – читайте дальше.

      Примерно неделю назад Херсонский морской торговый порт принял 3 тысячи 600 тонн черного вещества под видом отработанного песка, который привезли из Черногории для утилизации.

      К слову, Киевсовет выделил 40 миллионов гривен на мониторинг качества воздуха в городе

      В соцсетях появилось "гарантийное письмо", якобы подписанное городским головой Херсона, относительно ввоза отходов. Посредником в вывозе груза выступила украинская фирма.

      Номера депутатского отдела, которые вообще не соответствуют действительности, входного документа не было. Печать абсолютно не та, которая сейчас используется, вчера показывал, в том числе и руководителю таможни,
      – сказал херсонский мэр Владимир Миколаенко.

      Руководство фирмы-посредника уверяет, что вещество привезли для рекультивации на городской свалке. Место утилизации искали 3 года, и божатся, что груз – безопасный.


      Опасные вещества в Херсоне

      Известно, что на утилизацию привезли песок, которым чистят судна. В Европе он признан веществом, которое загрязняет окружающую среду. Отходы якобы согласилась взять фирма, которая обслуживает Херсонский мусорный полигон. Сейчас там говорят, что документы подписывал бывший управляющий, который у них уже не работает.


      Отходы якобы согласилась взять фирма, которая обслуживает Херсонский мусорный полигон

      На таможне уверяют, что задерживать судно не имели права, так как на груз были все документы. Во вторник – получили письмо от СБУ о том, что все документы на груз сомнительные. А еще предварительные результаты лаборатории.

      Среди примесей оксида кремния имеются четыре типа загрязняющих веществ. А именно – асбест, трибутилин, тяжелые металлы и углеводороды, остатки нефтепродуктов, классифицирующих их, как опасные,
      – отчитался и. о. начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий.

      Полиция открыла сразу 3 уголовных производства, в которых фигурирует черный песок. В частности, по факту подделки документов. Сейчас проверяется, кто именно изготовил эти документы и предоставил для растаможивания данного груза.

      Важно! Супрун рассказала, как выбрать елку без ущерба для окружающей среды и как за ней ухаживать

      В связи с тем, что документы на груз оказались фальшивыми, судно арестовали уже на другом предприятии Херсона. По данным таможни до Нового года компания-посредник собиралась привезти в Херсон 10 тысяч тонн песка, который совсем не песок. Сейчас ее работа заблокирована.

      Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
      сегодня
      37602
      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Полиция Экология Арест Новости Херсона
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:03 Главные новости 18 декабря: нардепы и неприкосновенность, суд над Пашинским, заседание в Минске
      Анастасія Зазуляк 91
      сегодня , 22:00 Украинским автомобилям могут запретить пересекать границу ЕС
      Северин Трач 360
      сегодня , 19:05 Дело Павла Шеремета: чем отличается расследование журналистов и МВД
      262
      сегодня , 18:08 США готовят "адские санкции" против России: как это повлияет на Кремль
      Світлана Попова 708
      сегодня , 17:47 Дело Пашинского: все, что известно о скандальном политике
      Євгенія Мазур 1146
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук