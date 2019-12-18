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      Поліція заарештувала судно, яке привезло небезпечні відходи з Європи до Херсона

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      Корабель зупинили на іншому підприємстві Херсона вже порожнім. Пісок із важкими металами привезли до морського порту тиждень тому. Як виявилось, іноземне сміття завезли до України із підробленими документами. Як так вийшло, і яка доля очікує на небезпечний вантаж – читайте далі.

      Приблизно тиждень тому Херсонський морський торговельний порт прийняв 3 тисячі 600 тонн чорної речовини під виглядом відпрацьованого піску, що привезли з Чорногорії для утилізації.

      До слова, Київрада виділила 40 мільйонів гривень на моніторинг якості повітря в місті

      У соцмережах з'явився "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою Херсона щодо ввезення відходів. Посередником у вивезенні вантажу виступила українська фірма.

      Номери депутатського відділу, які взагалі не відповідають дійсності, вхідного документа не було. Печатка абсолютно не та, яка зараз використовується, вчора показував, зокрема й керівнику митниці,
      – сказав херсонський мер Володимир Миколаєнко.

      Керівництво фірми-посередника запевняє, що речовину привезли для рекультивації на міському сміттєзвалищі. Місце утилізації шукали 3 роки й божаться, що вантаж – безпечний.


      Небезпечні речовини у Херсоні

      Відомо, що на утилізацію привезли пісок, яким чистять судна. В Європі його визнано речовиною, що забруднює навколишнє середовище. Відходи нібито погодилася взяти фірма, яка обслуговує Херсонський сміттєвий полігон. Зараз там кажуть, що документи підписував колишній керівний, який у них вже не працює.


      Відходи нібито погодилася взяти фірма, яка обслуговує Херсонський сміттєвий полігон

      На митниці запевняють, що затримати судно не мали права, адже на вантаж були усі документи. У вівторок – отримали листа від СБУ про те, що всі документи на вантаж сумнівні. А ще попередні результати лабораторії.

      Серед домішок оксиду кремнію наявні чотири типи забруднюючих речовин. А саме – азбест, трибутилін, важкі метали та вуглевмісні речовини, залишки нафтопродуктів, що класифікують його, як небезпечні,
      – відзвітував в.о. начальника Чорноморської митниці Олександр Щуцький.

      Поліція відкрила одразу 3 кримінальних провадження, в яких фігурує чорний пісок. Зокрема, за фактом підробки документів. Наразі перевіряється, хто саме виготовив ці документи та надав для розмитнення даного вантажу.

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      У зв’язку з тим, що документи на вантаж виявилися липовими, судно заарештували вже на іншому підприємстві Херсона. За даними митниці до Нового року компанія-посередник збиралася привезти до Херсона 10 тисяч тонн піску, який зовсім не пісок. Наразі її роботу заблоковано. 

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Поліція Новини Херсона Арешт Екологія
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