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      Полиция Киева активно начала штрафовать водителей-нарушителей: известна причина

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      Полицейские Киева серьезно взялись за нарушителей, которые ездят по полосе для общественного транспорта. Полиция патрулирует улицы столицы едва ли не ежедневно.

      По словам полицейских, несмотря на запрет, многие водители нарушают правила.

      К теме: Какие штрафы за перевозку детей без автокресел в мире: инфографика

      Большое количество нарушителей

      Пытаясь проехать быстрее, водители чаще всего едут за общественным транспортом. Когда видят полицейских, пытаются скрыться и влезть во второй ряд. Нарушителей хватает. Владельцы частных авто оправдываются, что по полосе общественного транспорта объедут пробки, в которых Киев стоит постоянно.

      В время крупнейших заторов одной бригады патруля на маршруте не хватает. На помощь приезжает подмога. Пока одни инспекторы выписывают штраф, другие фиксируют новые нарушения. Водители реагируют по-разному. Некоторые сами признаются, что нарушили, другие обижаются. Впрочем и те, и другие пытаются выкрутиться и отбиться от наказания.

      ►Штрафы

      Выезжать на полосу общественного транспорта частным автомобилям нельзя. Штраф за такое правонарушение составляет 510 гривен.

      Больше о штрафах: Новые правила парковки: сколько миллионов в бюджет принесли штрафы

      ► Что планируют

      В киевской городской администрации говорят, что одних патрульных для того, чтобы дать возможность автобусам и маршруткам нормально передвигаться – недостаточно. Нужны разные меры.

      Отработка полос общественного движения. Отработка истории о парковке в запрещенных местах. Отработка эвакуаторов, отработка запрета фур. И затем интеллектуальная регулировка светофоров,
      – отметил советник Киевского городского головы Масим Бахматов.

      Правительство уже в следующем году планирует увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения. А пока загруженность дорог и низкая культура вождения отдельных водителей вызывают пробки для миллионов горожан.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Дороги Полиция Штрафы Авто Новости Киева
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