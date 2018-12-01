13:46
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, 30 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, 30 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Полиция Нигерии убила десятки людей во время операции по подавлению преступности

      67 Читати новину українською
      Полиция Нигерии убила 104 преступника
      Полиция Нигерии убила 104 преступника / Фото из открытых источников

      В северо-западном штате Замфара полиция Нигерии убила 104 человека во время операции, направленной на подавление преступности. В полиции отметили, что все убитые были преступниками.

      Об этом сообщает AFP.

      Читайте также: В Нигерии исламские экстремисты убили сотрудницу "Красного Креста"

      В полиции заявили, что совместная оперативная группа отбила атаку вооруженных бандитов в Маганг-Форе.

      "Именно они терроризировали и убивали невинных людей", — добавил полицейский Джимош Мосистих.

      Известно, что в штате Замфара случаи похищения людей и вымогательства выкупов очень частые. В начале ноября для патрулирования в Замфару прибыли более тысячи полицейских. С тех пор, по данным полиции, по подозрению в похищении людей задержали 85 человек.

      К слову, 22 сентября на торговое судно MV Glarus с 19 людьми на борту, среди которых было трое украинцев, в акватории нигерийской залива напали пираты.
      12 членов экипажа оказались в плену – один из пленных украинец Валерий Зубицкий. Впоследствии моряка Валерия Зубицкого, который более месяца находился в плену пиратов, освободили вместе с другими членами экипажа.

      Теги: Полиция Криминальные новости Жертвы Нигерия Африка
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сегодня , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 23
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сегодня , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 463
      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      сегодня , 08:55 История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      Ольга Черненко 1678
      "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера
      30 ноября , 22:01 "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера
      Катерина Петренко 49
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      30 ноября , 21:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 44713
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В торговом центре в Кемерово снова вспыхнул пожар
       26 марта , 12:03
      Отравление Скрипалей: Организация по запрещению химоружия завершила расследование дела
       12 апреля , 08:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук