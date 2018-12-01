Полиция Нигерии убила десятки людей во время операции по подавлению преступности

В северо-западном штате Замфара полиция Нигерии убила 104 человека во время операции, направленной на подавление преступности. В полиции отметили, что все убитые были преступниками.

Об этом сообщает AFP.

Читайте также: В Нигерии исламские экстремисты убили сотрудницу "Красного Креста"

В полиции заявили, что совместная оперативная группа отбила атаку вооруженных бандитов в Маганг-Форе.

"Именно они терроризировали и убивали невинных людей", — добавил полицейский Джимош Мосистих.

Известно, что в штате Замфара случаи похищения людей и вымогательства выкупов очень частые. В начале ноября для патрулирования в Замфару прибыли более тысячи полицейских. С тех пор, по данным полиции, по подозрению в похищении людей задержали 85 человек.

К слову, 22 сентября на торговое судно MV Glarus с 19 людьми на борту, среди которых было трое украинцев, в акватории нигерийской залива напали пираты.

12 членов экипажа оказались в плену – один из пленных украинец Валерий Зубицкий. Впоследствии моряка Валерия Зубицкого, который более месяца находился в плену пиратов, освободили вместе с другими членами экипажа.