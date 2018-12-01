Поліція Нігерії вбила десятки людей під час операції з придушення злочинності

У північно-західному штаті Замфара поліція Нігерії вбила 104 людини під час операції, спрямованої на придушення злочинності. У поліції зазначили, що всі вбиті були злочинцями.

Про це повідомляє AFP.

Читайте також: У Нігерії ісламські екстремісти вбили співробітницю "Червоного Хреста"

У поліції заявили, що спільна оперативна група відбила атаку озброєних бандитів у Маганг-Форе.

"Саме вони тероризували та вбивали невинних людей", — додав поліцейський Джимош Мосістіх.

Відомо, що у штаті Замфара випадки викрадення людей та вимагання викупів дуже часті. На початку листопада для патрулювання у Замфару прибули понад тисяча поліцейських. Відтоді, за даними поліції, за підозрою у викраденні людей затримали 85 осіб.

До слова, 22 вересня на торгове судно MV Glarus з 19 людьми на борту, серед яких було троє українців, в акваторії нігерійської затоки напали пірати.

12 членів екіпажу опинились у полоні – один з полонених українець Валерій Зубицький. Згодом моряка Валерія Зубицького, який понад місяць перебував у полоні піратів, звільнили разом з іншими членами екіпажу.