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      Поліція Нігерії вбила десятки людей під час операції з придушення злочинності

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      Поліція Нігерії вбила 104 злочинців
      Поліція Нігерії вбила 104 злочинців / Фото з відкритих джерел

      У північно-західному штаті Замфара поліція Нігерії вбила 104 людини під час операції, спрямованої на придушення злочинності. У поліції зазначили, що всі вбиті були злочинцями.

      Про це повідомляє AFP.

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      У поліції заявили, що спільна оперативна група відбила атаку озброєних бандитів у Маганг-Форе. 

      "Саме вони тероризували та вбивали невинних людей", — додав поліцейський Джимош Мосістіх.

      Відомо, що у штаті Замфара випадки викрадення людей та вимагання викупів дуже часті. На початку листопада для патрулювання у Замфару прибули понад тисяча поліцейських. Відтоді, за даними поліції, за підозрою у викраденні людей затримали 85 осіб.

      До слова, 22 вересня на торгове судно MV Glarus з 19 людьми на борту, серед яких було троє українців, в акваторії нігерійської затоки напали пірати.
      12 членів екіпажу опинились у полоні – один з полонених українець Валерій Зубицький. Згодом моряка Валерія Зубицького, який понад місяць перебував у полоні піратів, звільнили разом з іншими членами екіпажу.

      Теги: Нігерія Поліція Жертви Кримінальні новини Африка
      Джерело: 24 Канал
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