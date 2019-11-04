Полиция обезвредила банду фальшивомонетчиков в Черновцах: фото спецоперации

Группа мужчин в Черновцах занимались подделкой денег. Известно, что они изготавливали фальшивые доллары и евро, за которые потом покупали авто и технику, а часть денег – продавали.

Полиции удалось задержать группу фальшивомонетчиков, сейчас двое из 10 подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. По информации полиции Черновицкой области, им объявлено о подозрении в совершении преступления.

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Как пишет пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, правоохранители провели 20 обысков, во время которых изъяли:

• примерно 62 тысячи долларов, половина из которых имеет признаки подделки;

• более 5,5 тысяч евро;

• 166 тысяч гривен, добытых преступным путем;

• оружие и боеприпасы.



Фальшивые деньги

Известно, что преступная группа состояла из 10 мужчин, самому младшему из них – 19, а самому старшему – 39 лет. Сейчас установлена их причастность к 15 таким фактам на территории Буковины и соседних регионов Украины. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание злоумышленников

Эксперты утверждают, что подделать украинскую гривну довольно непросто. Банкноты имеют больше степеней защиты, чем доллары или евро.