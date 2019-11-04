Поліція знешкодила банду фальшивомонетників у Чернівцях: фото спецоперації

Група чоловіків у Чернівцях займалися підробкою грошей. Відомо, що вони виготовляли фальшиві долари та євро, за які потім купували авто та техніку, а частину грошей – продавали.

Поліції вдалося затримати групу фальшивомонетників, наразі двоє з 10 підозрюваних перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За інформацією поліції Чернівецької області, їм оголошено про підозри у скоєнні злочину.

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Як пише прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили:

• приблизно 62 тисяч доларів, половина з яких має ознаки підробки;

• понад 5,5 тисяч євро;

• 166 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом;

• зброю та боєприпаси.



Фальшиві гроші

Відомо, що злочинна група складалася з 10 чоловіків, наймолодшому з них – 19, а найстаршому 39 років. Наразі встановлено їхню причетність до 15 таких фактів на території Буковини та сусідніх регіонів України. Правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання зловмисників

Експерти стверджують, що підробити українську гривню доволі непросто. Банкноти мають більше ступенів захисту, ніж долари чи євро.