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      Поліція знешкодила банду фальшивомонетників у Чернівцях: фото спецоперації

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      Поліція знешкодила банду фальшивомонетників у Чернівцях
      Поліція знешкодила банду фальшивомонетників у Чернівцях / cv.npu.gov.ua

      Група чоловіків у Чернівцях займалися підробкою грошей. Відомо, що вони виготовляли фальшиві долари та євро, за які потім купували авто та техніку, а частину грошей – продавали.

      Поліції вдалося затримати групу фальшивомонетників, наразі двоє з 10 підозрюваних перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За інформацією поліції Чернівецької області, їм оголошено про підозри у скоєнні злочину.

      Читайте також: Як часто в Україні підробляють гроші і які саме: цікаві дані

      Як пише прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили:

      • приблизно 62 тисяч доларів, половина з яких має ознаки підробки;
      • понад 5,5 тисяч євро;
      • 166 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом;
      • зброю та боєприпаси.


      Фальшиві гроші

      Відомо, що злочинна група складалася з 10 чоловіків, наймолодшому з них – 19, а найстаршому 39 років.  Наразі встановлено їхню причетність до 15 таких фактів на території Буковини та сусідніх регіонів України. Правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Затримання зловмисників 

      Експерти стверджують, що підробити українську гривню доволі непросто. Банкноти мають більше ступенів захисту, ніж долари чи євро.

       
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Чернівців Євро Долар Гроші
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