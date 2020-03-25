Полиция палками бьет нарушителей карантина в Индии: видео
Власти Индии с 25 марта объявили тотальный трехнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Нарушителей полиция наказывает жесткими методами.
Жителям Индии на время карантина категорически запрещается выходить из дома. Однако есть те, кто решил не прислушиваться к приказу властей.
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В соцсетях опубликовали видео, как индийская полиция палками бьет людей, которые не придерживаются правил карантина.
Справка. По состоянию на 25 марта в стране зафиксировано 482 случая заражения коронавирусом, 9 из них – летальные.
Перечень стран, в которых действует комендантский час в связи с пандемией коронавируса / Инфографика 24 канала
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