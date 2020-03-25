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      Полиция палками бьет нарушителей карантина в Индии: видео

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      Власти Индии с 25 марта объявили тотальный трехнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Нарушителей полиция наказывает жесткими методами.

      Жителям Индии на время карантина категорически запрещается выходить из дома. Однако есть те, кто решил не прислушиваться к приказу властей.

      Больше об этом Индия вводит тотальный карантин из-за коронавируса

      В соцсетях опубликовали видео, как индийская полиция палками бьет людей, которые не придерживаются правил карантина.

      Справка. По состоянию на 25 марта в стране зафиксировано 482 случая заражения коронавирусом, 9 из них – летальные.

      карантин
      Перечень стран, в которых действует комендантский час в связи с пандемией коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Полиция Индия
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