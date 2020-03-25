Полиция палками бьет нарушителей карантина в Индии: видео

Власти Индии с 25 марта объявили тотальный трехнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Нарушителей полиция наказывает жесткими методами.

Жителям Индии на время карантина категорически запрещается выходить из дома. Однако есть те, кто решил не прислушиваться к приказу властей.

Больше об этом Индия вводит тотальный карантин из-за коронавируса

В соцсетях опубликовали видео, как индийская полиция палками бьет людей, которые не придерживаются правил карантина.

Справка. По состоянию на 25 марта в стране зафиксировано 482 случая заражения коронавирусом, 9 из них – летальные.

#India police were seen busy waving rattan to alert those who slinkingly come outside during the prevailing lockdown. Under similar circumstances, #China using drones to help spread awareness is seen as a better way. #21daysLockdown #COVID19 pic.twitter.com/PnWWw3DY78 — Alternative News (@NewsAlternative) March 25, 2020



Перечень стран, в которых действует комендантский час в связи с пандемией коронавируса / Инфографика 24 канала