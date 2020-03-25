Поліція палками б'є порушників карантину в Індії: відео
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Влада Індії з 25 березня оголосила тотальний тритижневий карантин через спалах коронавірусу в країні. Порушників поліція карає жорсткими методами.
Жителям Індії на час карантину категорично забороняється виходити з дому. Однак є ті, хто вирішив не дослухатись до наказу влади.
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В соцмережах опублікували відео, як індійська поліція палками б'є людей, які не дотримуються правил карантину.
Довідка. Станом на 25 березня в країні зафіксовано 482 випадки зараження коронавірусом, 9 з них – летальні.
Перелік країн, у яких діє комендантська година у зв'язку з пандемією коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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