Поліція палками б'є порушників карантину в Індії: відео

Влада Індії з 25 березня оголосила тотальний тритижневий карантин через спалах коронавірусу в країні. Порушників поліція карає жорсткими методами.

Жителям Індії на час карантину категорично забороняється виходити з дому. Однак є ті, хто вирішив не дослухатись до наказу влади.

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В соцмережах опублікували відео, як індійська поліція палками б'є людей, які не дотримуються правил карантину.

Довідка. Станом на 25 березня в країні зафіксовано 482 випадки зараження коронавірусом, 9 з них – летальні.

#India police were seen busy waving rattan to alert those who slinkingly come outside during the prevailing lockdown. Under similar circumstances, #China using drones to help spread awareness is seen as a better way. #21daysLockdown #COVID19 pic.twitter.com/PnWWw3DY78 — Alternative News (@NewsAlternative) March 25, 2020



Перелік країн, у яких діє комендантська година у зв'язку з пандемією коронавірусу / Інфографіка 24 каналу