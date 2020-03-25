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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Поліція палками б'є порушників карантину в Індії: відео

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      Поліця б'є палками порушників / Фото HT – Gurminder Singh

      Влада Індії з 25 березня оголосила тотальний тритижневий карантин через спалах коронавірусу в країні. Порушників поліція карає жорсткими методами.

      Жителям Індії на час карантину категорично забороняється виходити з дому. Однак є ті, хто вирішив не дослухатись до наказу влади.

      Більше про це Індія вводить тотальний карантин через коронавірус

      В соцмережах опублікували відео, як індійська поліція палками б'є людей, які не дотримуються правил карантину.

      Довідка. Станом на 25 березня в країні зафіксовано 482 випадки зараження коронавірусом, 9 з них – летальні.

      карантин
      Перелік країн, у яких діє комендантська година у зв'язку з пандемією коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус Covid-19 Поліція Індія
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