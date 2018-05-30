Полиция приходила в дом Бабченко накануне убийства, – СМИ
Накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко полиция искала видео с камер наблюдения в доме, где жил российский оппозиционер.
Вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист скончался в "скорой".
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Как сообщает "Громадське" со ссылкой на источники, в 5 утра 29 мая в доме Бабченко по улице Никольско-Слободской полиция искала видео с камер наблюдения.
При этом, какой именно дела касались следственные действия источник издание не отметил.
Источник: 24 Канал
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