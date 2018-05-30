Поліція приходила до будинку Бабченка напередодні вбивства, – ЗМІ

Напередодні вбивства журналіста Аркадія Бабченка поліція шукала відео з камер спостереження у будинку, де мешкав російський опозиціонер.

Ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

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Як повідомляє "Громадське" з посиланням на джерела, о 5 ранку 29 травня в будинку Бабченка по вулиці Микольсько-Слобідської поліція шукала відео з камер спостереження.

При цьому, якої саме справи стосувались слідчі дії джерело видання не зазначило.