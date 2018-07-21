Полиция задержала футбольных фанов в Одессе: фото
В Одессе на пляже Ланжерон 21 июля произошла драка футбольных фанатов, которую пришлось усмирять полиции.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Для проверки в Приморский отдел полиции доставили семерых человек.
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Конфликт возник между пьяным фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника. Во время драки мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.
Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
Источник: 24 канал
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