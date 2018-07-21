Поліція пов’язала футбольних фанів в Одесі: фото
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В Одесі на пляжі Ланжерон 21 липня трапилася бійка футбольних фанатів, втихомирювати яку довелося поліції.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Для перевірки до Приморського відділу поліції доставили сімох осіб.
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Конфлікт виник між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника. Під час бійки чоловік завдав кілька ударів двом своїм опонентам.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Джерело: 24 канал
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