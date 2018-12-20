Полиция усилит охрану во время новогодне-рождественских праздников

Сотрудники полиции начали подготовку к обеспечению публичной безопасности и порядка во время проведения новогодне-рождественских праздников, в частности речь идет об охране храмов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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По словам заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича, личный состав Нацолиции уже работает в посиленомурежиме.

Уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должно быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача – это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и рождественских праздников,

– отметил Александр Фацевич.

Также он отметил, что необходимо обеспечить присутствие сил полиции вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб. "Никаких противоправных действий мы не должны допустить. Главная задача полиции – обеспечить безопасное проведение празднований нашими гражданами", – подчеркнул Фацевич.

Во время совещания сотрудники полиции обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, в этот период увеличивается как транспортный поток, так и пассажирские перевозки. Ведь немало граждан отправляется на празднование на Западную Украину.

В связи с этим особое внимание необходимо уделить патрулированию трасс международного и национального значения в направлении западных областей. Эти дорожные артерии должны быть усилены соответствующим количеством нарядов патрульной полиции и ГРПП. Важно контролировать соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения водителями,

– акцентировал Алексей Белошицкий.