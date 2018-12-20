Поліція підсилить охорону під час новорічно-різдвяних свят

Працівники поліції розпочали підготовку до забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення новорічно-різдвяних свят, зокрема йдеться про охорону храмів.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

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За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, особовий склад Нацоліції вже працює у посиленомурежимі.

Вже розпочинаються святкові дні, тому особлива увага поліції повинна бути зосереджена на місцях святкування та відпочинку громадян. Наше головне завдання – це дотримання правопорядку без виключення, особливо під час новорічних та різдвяних свят,

– зазначив Олександр Фацевич.

Також він зазначив, що необхідно забезпечити присутність сил поліції поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ. "Жодних протиправних дій ми не маємо допустити. Головне завдання поліції – забезпечити безпечне проведення святкувань нашими громадянами", – наголосив Фацевич.

Під час наради працівники поліції обговорили питання забезпечення безпеки дорожнього руху. За словами першого заступника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, у цей період збільшується як транспортний потік, так і пасажирські перевезення. Адже чимало громадян вирушає на святкування на Західну Україну.

У зв’язку з цим особливу увагу необхідно приділити патрулюванню трас міжнародного та національного значення у напрямку західних областей. Ці дорожні артерії повинні бути посилені відповідною кількістю нарядів патрульної поліції та ГРПП. Важливо контролювати дотримання швидкісного режиму та правил дорожнього руху водіями,

– акцентував Олексій Білошицький.