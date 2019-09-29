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      Полиция в США застрелила подозреваемого, ранившего ножом пятерых человек

      4 Читати новину українською
      Мужчина набросился на людей с ножом
      Мужчина набросился на людей с ножом / Twitter

      Сотрудники правоохранительных органов в субботу застрелили вооруженного ножом неизвестного, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор штат Мэриленд.

      Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Пять человек получили ножевые ранения, однако их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие были доставлены в районные больницы, сообщили представители местной полиции в твиттере.

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      Правоохранители застрелили подозреваемого. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и мотивы его нападения на посетителей магазина.

      Телеканал CBS отметил, что инцидент произошел в магазине алкогольных напитков.

      К слову, в Оболонском районе Киева ночью 23 сентября иностранец стрелял в полицейских. Мужчина открыл стрельбу во время проверки документов. Тогда в результате инцидента задержали трех правонарушителей. Ими оказались граждане другой страны. К тому же, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

      blog_ava
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      Теги: Полиция Новости США Криминальные новости
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