Поліцейські в США застрелили підозрюваного, який поранив ножем п'ятьох людей
Співробітники правоохоронних органів в суботу застрелили озброєного ножем невідомого, який поранив п'ятьох осіб у торговому центрі в окрузі Балтимор штат Меріленд.
Інцидент стався о 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). П'ять осіб отримали ножові поранення, однак їх життю нічого не загрожує. Всі постраждалі були доставлені в районні лікарні, повідомили представники місцевої поліції у твітері.
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Правоохоронці застрелили підозрюваного. Наразі працівники поліції встановлюють особу чоловіка та мотиви його нападу на відвідувачів магазину.
Телеканал CBS зазначив, що інцидент стався у магазині алкогольних напоїв.
До слова, в Оболонському районі Києва вночі 23 вересня іноземець стріляв у поліцейських. Чоловік відкрив стрілянину під час перевірки документів. Тоді внаслідок інциденту затримали трьох правопорушників. Ними виявилися громадяни іншої країни. До того ж, один із них має судимості за грабіж та крадіжку.
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