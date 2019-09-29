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      Поліцейські в США застрелили підозрюваного, який поранив ножем п'ятьох людей

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      Чоловік накинувся на людей з ножем
      Чоловік накинувся на людей з ножем / Twitter

      Співробітники правоохоронних органів в суботу застрелили озброєного ножем невідомого, який поранив п'ятьох осіб у торговому центрі в окрузі Балтимор штат Меріленд.

      Інцидент стався о 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). П'ять осіб отримали ножові поранення, однак їх життю нічого не загрожує. Всі постраждалі були доставлені в районні лікарні, повідомили представники місцевої поліції у твітері.

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      Правоохоронці застрелили підозрюваного. Наразі працівники поліції встановлюють особу чоловіка та мотиви його нападу на відвідувачів магазину.

      Телеканал CBS зазначив, що інцидент стався у магазині алкогольних напоїв.

      До слова, в Оболонському районі Києва вночі 23 вересня іноземець стріляв у поліцейських. Чоловік відкрив стрілянину під час перевірки документів. Тоді внаслідок інциденту затримали трьох правопорушників. Ними виявилися громадяни іншої країни. До того ж, один із них має судимості за грабіж та крадіжку.

      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Новини США Поліція
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