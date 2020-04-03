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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Полиция выписала полсотни штрафов нарушителям обсервации в "Казацком": детали

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      Антон Геращенко / Фото з соцмереж

      Более 50 протоколов составили правоохранители на украинцев, вернувшихся с острова Бали и сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий", что в Киеве. При этом выплата штрафа не освобождает людей от обязательства проходить обсервацию.

      Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

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      Есть определенные законодательные неточности, потому что мы не можем этих людей удерживать силой. Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности. Потому как если они заражены коронавирусом и инфицируют еще кого-то, то в таком случае мы будем привлекать их к уголовной ответственности,
      – заявил Геращенко.

      Он также уточнил, что выплата штрафа не освобождает этих людей от обязательства проходить обсервацию.

      "Это наказание за нарушение условий обсервации... За каждый выход из-под самоизоляции, а за теми, кто бежал один раз, будет постоянный контроль, будут платить по 17 тысяч гривен за каждый выход", – подчеркнул заместитель министра.

      Заметим, что граждане, оставшиеся на обсервации в отеле "Казацкий" и санатории "Пуща-Водица", ожидают результатов ПЦР-тестов. Если медики не обнаружат у них коронавирус, то отпустят домой.

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      Как сообщалось, ранее из отеля "Казацкий", куда на обсервацию отправили украинцев, вернувшихся с Бали, самовольно ушли более 60 человек.

      штрафи за порушення карантину
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Полиция Карантин в Украине 2020 Штрафы Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев Министерство внутренних дел Антон Геращенко Новости Украины Новости политики
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