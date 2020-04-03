Поліція виписала пів сотні штрафів порушникам обсервації у "Козацькому": деталі

Понад 50 протоколів склали правоохоронці на українців, які повернулися з острова Балі і втекли з обсервації у готелі "Козацький", що у Києві. При цьому виплата штрафу не звільняє людей від зобов’язання проходити обсервацію.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Є певні законодавчі неточності, тому що ми не може цих людей утримувати силою. Треба, щоб наші громадяни також розуміли важливість власної відповідальності. Бо якщо вони заражені коронавірусом та інфікують ще когось, то в такому випадку ми будемо притягувати їх до кримінальної відповідальності,

– заявив Геращенко.

Він також уточнив, що виплата штрафу не звільняє цих людей від зобов'язання проходити обсервацію.

"Це покарання за порушення умов обсервації… За кожен вихід з-під самоізоляції, а за тими, хто втік один раз, буде контроль постійний, будуть платити по 17 тисяч гривень за кожен вихід", – наголосив заступник міністра.

Зауважимо, що громадяни, які залишилися на обсервації в готелі "Козацький" та санаторії "Пуща-Водиця", очікують на результати ПЛР-тестів. Якщо медики не виявлять у них коронавірусу, то відпустять додому.

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Як повідомлялося, раніше з готелю "Козацький", куди на обсервацію відправимли українців, що повернулися з Балі, самовільно пішли понад 60 людей.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу