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22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Полиция задержала экс-бойца "Донбасса" Мелию: активиста везут в Мариуполь

273 Читати новину українською
Роланд Мелия
Роланд Мелия / Соцсети

В ночь на 20 июня в Киеве правоохранители задержали одного из основателей внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и Движения "Освобождение" Роланда Мелию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Самопомичи" Егор Соболев.

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По его словам, его остановила полиция, когда он вез жену, и после доставила в участок.

Роланд – переселенец из Крыма, волонтер. Был одним из организаторов 137-дневной акции давления на Грушевского прошлой осени-зимы с требованием принятия антикоррупционных законов. В день начала акции по указанию генпрокурора Юрия Луценко полиция Донецкой области начала расследовать по меньшей мере десять производств против наших активистов. Курирует все это первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин,
– отметил парламентарий.

По словам политика, в отделение полиции Днепровского района Киева к задержанному активисту не пропускают адвокатов.

"Меня тоже пытались не пустить вопреки требованиям законодательства относительно полномочий народного депутата", – добавил он.

Красноречивое видео из-под стен отделения опубликовал адвокат Влад Добош. На кадрах, в частности, видно, как Мелию вывезли под конвоем спецназа в неизвестном направлении, а активисты со своей стороны пытались прорвать кордон полиции.

 

Также видео столкновений опубликовала активистка Лилия Сулейманова.

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Впоследствии Соболев сообщил, что задержанного активиста уже забрала полиция Донецкой области.

"Это означает, что они его выслеживали. И вероятно, везут в Мариуполь, где заключали не одного нашего активиста. Оказывается, Роланд находится в розыске еще с декабря 2017 года, согласно постановлению суда Октябрьского района Мариуполя. Вроде за незаконное хранение оружия", – констатировал народный избранник.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Мариуполя Егор Соболев Полиция столкновения
Источник: 24 канал
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