Поліція затримала екс-бійця "Донбасу" Мелію: активіста везуть у Маріуполь

Уночі проти 20 червня у Києві правоохоронці затримали одного із засновників Внутрішнього корпусу батальйону "Донбас" і Руху "Визволення" Роланда Мелію.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

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За його словами, його зупинила поліція, коли він віз дружину, та опісля доправила до відділку.

Роланд – переселенець з Криму, волонтер. Був одним із організаторів 137-денної акції тиску на Грушевського минулої осені-зими з вимогою ухвалення антикорупційних законів. У день початку акції за вказівкою Генпрокурора Юрія Луценка поліція Донецької області почала розслідувати щонайменше десять проваджень проти наших активістів. Курує все це перший заступник керівника Національної поліції В’ячеслав Аброськін,

– зауважив парламентар.

За словами політика, до відділку поліції Дніпровського району Києва до затриманого активіста не пропускають адвокатів.

"Мене теж намагалися не пустити всупереч вимог законодавства щодо повноважень народного депутата", – додав він.

Промовисте відео з-під стін відділку опублікував адвокат Влад Добош. На кадрах, зокрема, видно, як Мелію вивезли під конвоєм спецпризначенців у невідомому напрямку, а активісти зі свого боку намагалися прорвати кордон поліції.

Також відео сутичок опублікувала активістка Лілія Сулейманова.

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Згодом Соболєв сповістив, що затриманого активіста вже забрала поліція Донецької області.

"Це означає, що вони його вистежували. І ймовірно, везуть до Маріуполя, де ув’язнювали не одного нашого активіста. Виявляється, Роланд перебуває у розшуку ще з грудня 2017 року, згідно з постановою суду Жовтневого району Маріуполя. Начебто за незаконне зберігання зброї", – констатував народний обранець.